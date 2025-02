Vent’anni per i ragazzi in difficoltà: "Il Melograno è un atto d’amore"

di Leonardo BartolettiUna realtà che fa bene al territorio. La Casa famiglia ‘Il Melograno’ compie vent’anni. Compleanno che, peraltro, è avvenuto in concomitanza con i quarant’anni di matrimonio dei fondatori, Roberto e Rita Ramella.

Il coronamento delle celebrazioni è stato un evento che si è svolto al centro pastorale della parrocchia pelaghese, al quale hanno partecipato tantissimi amici e cittadini. Un segno di gratitudine verso questa realtà che da lungo tempo si dedica al sostegno di ragazzi in difficoltà.

"Tutto - dice Roberto Ramnella - è iniziato con il nostro amore, che ha trovato compimento nel nostro matrimonio e che da quel momento ha trovato più forme di fecondità. Nel 1985 è nato il nostro amato figlio Simone, che oggi ha una bella famiglia con tre figli. Poi nel 1990 abbiamo accolto la prima ragazza in affidamento, successivamente due fratelli e nell’ormai lontano 1995 è arrivato il mitico Alberto, che è diventato nostro figlio adottivo. Eravamo ancora in Piemonte e lavoravamo a tempo pieno, ma nel 2003 il nostro Alberto, in seguito a un’operazione d’urgenza al cuore, è stato dieci giorni in rianimazione con poche possibilità di sopravvivere per il tipo di episodio clinico particolarmente pesante per la sua sindrome di down". "E invece - racconta ancora Ramella - Albertino ha lottato e ce l’ha fatta. Così, in quell’istante di gioia piena, abbiamo deciso di dedicare tutta la nostra vita a chi aveva bisogno".

La Casa Famiglia nasce nel 2004. Negli anni ha visto Roberto e Rita accogliere oltre trenta minori. Oggi in Casa Famiglia sono rimasti Alberto ed Angelo, che con a Roberto e Rita continuano a dare luce a quanti incontrano sul cammino, per una scelta di vita che ha trovato il supporto del figlio Simone e l’aiuto di tante persone, a partire dai Vescovi e dai parroci della diocesi fiesolana.