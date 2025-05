Tram in piazza Moro, il comitato: "Il Pd si accorge ora dei problemi?"

"Il Pd propone di spostare il capolinea della tramvia con un ‘leggero’ arretramento in piazza Aldo Moro senza risolvere alcun problema": non nasconde il proprio "stupore" il comitato che porta il nome della piazza. "Stupore - spiegano - perché propongono ciò dopo avere tenuto fra le mani questo progetto per dieci anni senza coinvolgere e informare la cittadinanza e accorgendosi adesso che ha delle criticità". Per poi fare un salto indietro nel tempo, all’ultima campagna elettorale perché "solo due anni fa il candidato sindaco del Pd concordava con noi sulla necessità di trovare un’alternativa che non passasse fra le scuole e nel parco. Dai banchi dell’opposizione hanno poi impegnato l’amministrazione comunale a scegliere una variante per avvicinarsi quanto più possibile al centro, salvo poi negare l’ufficialità della mozione".

Il comitato poi entra nel merito della questione: "Con il capolinea in piazza Aldo Moro la tramvia non arriva in centro e non ha possibilità di futuri sviluppi. Ma negli ultimi 300 metri provoca danni enormi. In tutta Firenze la tramvia non passa dentro una scuola come per il Comprensivo Levi Montalcini, frequentato da circa 500 bambini a cui verrà tolta l’area pedonale, passando così vicino alle classi da essere necessari pannelli fonoassorbenti alti almeno 2 metri senza certezza di deroghe per il superamento dei limiti acustici".

P.F.N.