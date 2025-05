Gkn, niente corsi per gli ex lavoratori. La polemica sulla mozione bocciata

"Hanno voltato le spalle ai lavoratori della ex Gkn": la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Sandra Bianchini, commenta così l’esito della votazione di martedì. Con la bocciatura, da parte della maggioranza, della mozione presentata dal suo partito e che invitava la giunta regionale ad attivarsi per ricollocare i lavoratori "prevedendo – spiega Bianchini – una serie di percorsi di riqualificazione specifici". La mozione, infatti, era stata presentata a seguito di un incontro con una rappresentanza di coloro che "ancora non hanno trovato una nuova occupazione. Molte di queste persone – aggiunge - sono operai generici a cui mancano pochi anni a raggiungere l’età della pensione. Ma Pd, Italia Viva, M5S e la consigliera Noferi si sono opposti.

Chi respinge le accuse al mittente è il consigliere regionale Pd Fausto Merlotti, che ha definito la mozione di FdI "un atto tardivo, strumentale e pensato più in chiave elettorale che per sostenere i lavoratori". Per poi aggiungere: "Negli anni, come Pd, abbiamo presentato e sostenuto numerosi atti a favore dei lavoratori della ex Gkn e della reindustrializzazione del sito di Campi". Da parte loro, il gruppo di lavoratori QF esprime "forte stupore e sdegno verso la decisione di votare contro la mozione di Fratelli d’Italia. I lavoratori QF che non vogliono entrare nella cooperativa GFF sono stati abbandonati dalla maggioranza solo per motivi ideologici".

Pier Francesco Nesti