Vendita separata di casa e posto auto. Ecco quando è possibile

Ho ereditato una casa in un condominio e vorrei vendere separatamente il posto auto, perché avrei un maggiore ricavo. E’ possibile?

Filippo P.,

Livorno

Risponde l’esperto

La risposta dipende da una molteplicità di aspetti da analizzare caso per caso. La risposta è sicuramente no quando il posto auto è stato acquistato insieme all’immobi- le, con il cosiddetto vincolo pertinenziale. In questo caso, immobile e posto auto sono legati per sempre. La legge Tognoli del 1989 regola questo ambito e impone restrizioni particolari sulla vendita sepa-

rata di box auto nei condomì- ni, indicando che i garage nel- lo stesso edificio dell’apparta- mento non possono essere venduti separatamente se sono destinati esclusivamente a quella proprietà. Il vincolo si applica, in particolare, agli edifici costruiti dopo il 1989 e ai box auto costruiti su aree pubbliche concesse in diritto di superficie. Vero è che si vedono aree adibite a posti auto di condominii ove i proprietari sono in parte soggetti diversi dai condomini. Questo si verifica nelle situazioni in cui i posti auto vivono di vita propria: in questo caso dunque è tutto regolare e il passaggio è ammesso. Un box auto, per esempio, non può essere considerato una pertinenza se è troppo lontano dall’abitazio- ne o se è utilizzato solo per una parte dell’anno. La vicinanza e il rapporto di servizio durevole con l’immobile sono requisiti fondamentali.