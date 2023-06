Vandalismo a Barberino, distrutta la "Casetta Rossa dei Libri" della Biblioteca Comunale

Era stata inaugurata solo pochi mesi fa la "casetta rossa dei libri": il 30 marzo scorso, nei giardini pubblici di via XI Settembre, a Barberino di Mugello. Una di queste mattine l’hanno ritrovata distrutta, divelta dalla base e rovesciata, e tutti i libri in terra. Libri messi a disposizione di tutti, gratuitamente, una bella iniziativa della biblioteca comunale "Padre Ernesto Balducci" di Barberino. L’assessore alla cultura del Comune di Barberino Fulvio Giovannelli quasi non ci vuol credere: "Sono davvero molto rattristato – dice -. Se il divertimento è distruggere, la cosa diventa molto preoccupante. Avevamo messo questa casetta dei libri in un giardino che trasuda cultura, a pochi passi dal luogo dove è vissuto il poeta Piero Bigongiari. Come amministrazione cercheremo di sensibilizzare ancora di più sul tema del rispetto". Non è peraltro la prima volta che anche a Barberino si verificano atti di vandalismo. E l’amarezza per l’accaduto potrebbe anche frenare lo sviluppo dell’iniziativa: è infatti intenzione dei promotori del bookcrossing barberinese di mettere altre casette, anche sulla sponda del lago di Bilancino.