Furti alle auto e finestrini distrutti, Villa Costanza ostaggio dei vandali

Scandicci (Firenze), 13 ottobre 2024 – Vandalismi e furti, ancora un raid in via delle Sette Regole. Ieri mattina il tratto di strada all’altezza del cavalcavia dell’A1, era costellato dei frammenti di vetro temperato di finestrini infranti. Una via crucis per gli automobilisti che hanno trovato le loro auto danneggiate e violate. In una delle vetture, i malviventi incuranti di tutto hanno spaccato il finestrino posteriore sinistro, nonostante sul divanetto ci fosse il sedile per bambini. E faceva doppiamente dispiacere vedere quei pezzi di vetro tagliente in mezzo ai balocchi che quel bambino o quella bambina usano mentre sono in macchina, pensando all’accurata bonifica della seduta che il babbo o la mamma dovranno fare per evitare tagli indesiderati.

Non si ferma l’ondata di microcriminalità nella zona del parcheggio scambiatore di villa Costanza e nell’adiacente via delle Sette Regole. A segnalare la nuova incursione messa a segno probabilmente nella notte fra venerdì e sabato, alcuni lettori che si sono trovati in strada ieri mattina e hanno dato una mano ad alcuni automobilisti a togliere i frammenti dei cristalli dall’abitacolo prima di mettere in moto la vettura e andare a cercare, con le difficoltà del sabato mattina, qualche centro autorizzato per sostituire i vetri. La situazione nella zona è ormai letteralmente fuori controllo. E basta fare due passi lungo la strada per rendersene conto. Ovunque è pieno di vetri, segno che nel tempo nessuno stallo di sosta è stato risparmiato. Sul posto abbiamo trovato due auto danneggiate rimaste in sosta, ma tracce fresche di danneggiamenti in almeno sette posti.

Lungo via delle Sette Regole parcheggiano nei giorni feriali i lavoratori che si recano negli uffici, ma anche i pendolari che arrivano fin quei per prendere il tram e andare a Firenze al lavoro. Da tempo i residenti, i lavoratori, le vittime di queste incursioni, lanciano appelli per avere sicurezza nella zona. E sono in molti a chiedere un presidio fisso di forze dell’ordine per l’area di villa Costanza dove oltre alle problematiche dei furti, c’è una situazione da tenere sotto controllo anche per quanto riguarda lo spaccio. L’altro giorno i carabinieri, durante un servizio straordinario coi cani antidroga per i giorni della fiera, nel parcheggio scambiatore dell’A1 hanno sequestrato un chilo di cocaina che era nella valigia di un viaggiatore (non identificato) che si spostava sui bus a lunga percorrenza. Il 17 ottobre si terrà il vertice in prefettura, vedremo quali saranno i provvedimentiper ripristinare la sicurezza.