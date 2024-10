Finestrini delle auto in frantumi, ancora un raid in piazzale Vittorio Veneto

Firenze, 11 ottobre 2024 – Ancora spaccate di automobili in piazzale Vittorio Veneto a Firenze: sono state cinque le auto sfondate stanotte, che si vanno ad aggiungere ai molti casi precedenti. Di nuovo è successo nel famigerato parcheggio residenti lato centro, che però è permanentemente e indebitamente occupato da molte macchine di turisti, attratti qui dai parcheggiatori abusivi che li invitano a posteggiare in questo spazio come denunciato in un servizio de La Nazione di due giorni fa.

E sono proprio i turisti, per la maggior parte, a fare le spese di ladruncoli che non si peritano a infrangere finestrini alla ricerca di valige e borse. Ma i delinquenti non si fanno problemi neppure a spaccare le auto dei fiorentini, dove probabilmente di valige non ne troveranno, però magari ci potrebbe essere qualche centesimo di resto dell'autostrada o piccoli oggetti da rivendere: non di rado infatti nel vicino viale degli Olmi e sul lungarno di via Baccio Bandinelli si vedono mercatini abusivi improvvisati con oggetti di dubbia provenienza.

Un problema che ormai si è incancrenito, quello dei furti in piazzale Vittorio Veneto, la bocca dell’inferno del parco delle Cascine diventato da anni rifugio di malfattori, tossicodipendenti, spacciatori, marginalità di ogni sorta e molti stranieri che vivono alla giornata.

“Stamattina cinque macchine, di cui due a targa straniera che quindi erano probabilmente di turisti, più altre tre chiazze di cocci di vetro in altrettanti stalli, quindi si suppone che ci fossero altre tre auto visitate i cui proprietari erano già andati via di primo mattino senza finestrino”, spiegano i gestori della pagina Facebook Spaccate Piazza Vittorio Veneto, residenti che hanno aperto l’account social proprio per denunciare l’incessante fenomeno criminoso che devono sopportare da anni.

"Un giorno di pausa dopo il vostro articolo e poi hanno ripreso di nuovo – continuano –. Ieri pomeriggio c’erano tre gazzelle di carabinieri in sosta nella piazza e tutto è andato liscio; ma una volta andati via i balordi sono riapparsi e nella nottata hanno depredato le auto. Le due vetture straniere erano proprio sotto la telecamera: speriamo che i proprietari abbiano denunciato e che si aprano delle indagini per individuare i responsabili”.