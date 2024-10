Raid dei vandali sulle auto in sosta: decine di finestrini spaccati

Il ’passatempo’ preferito nelle notti pratesi sembra essere diventato il raid sulle macchine in sosta. Dopo la strage di qualche giorno fa di finestrini infranti alle macchine parcheggiate nel centro storico, tra piazza Sant’Agostino e via San Fabiano, con successiva razzia di qualsiasi cosa od oggetto rinvenuto negli abitacoli, arriva la segnalazione di altre scorribande del genere in zona San Paolo e Chiesanuova. Lo si apprende dai social, da Facebook dove i cittadini fanno il resoconto dei danneggiamenti e anche degli spregi subiti sulle loro macchine. C’è chi segnala un raid in via dell’Alberaccio e spaccate anche in via Vivaldi. In un caso non solo, i soliti ignoti si sono ’divertiti’ anche a sporcare la tappezzeria con escrementi. In altri invece hanno lasciato soltanto della cenere sul sedile del passeggero.

Una situazione allarmante di microcriminalità senza esclusione di quartieri. Per esempio a Chiesanuova c’è chi oltre a trovarsi il finestrino spaccato, si è accorto che qualcuno aveva staccato anche i tergicristalli. Nel raid in piazza Sant’Agostino e via San Fabiano sono stati almeno cinque i mezzi danneggiati anche con le portiere sono state forzate. Tra i precedenti ad agosto scorso ricordiamo la raffica di spaccate ai finestrini delle macchine parcheggiate fra via della Torretta, via Razzi e via San Bernardino, alla Castellina. Per non parlare del parcheggio dietro alla stazione Centrale dove le auto in sosta vengono prese di mira costantemente da vandali e sbandati.

Intanto un grido di allarme si solleva anche da via Pistoiese dove lunedì scorso sono stati tre gli episodi segnalati, in due ore e in 200 metri di strada: il tentato furto ai danni del furgone del panificio Fogacci, un tentato scippo ai danni di una cittadina orientale e il furto consumato su alcune auto in sosta. Fogacci ha annunciato che si ritirerà per protesta da alcune iniziative cittadine.