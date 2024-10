L’odissea di Gherardo: "Dieci furti in sei anni"

Quando ieri mattina è uscito di casa per andare a riprendere la sua auto quasi non credeva ai suoi occhi: qualcuno nella notte tra lunedì e martedì ne ha infranto il vetro per poi andare via con una cassa d’acqua e il kit-riparazione Toyota. Nonostante non sia il primo danneggiamento che riceve, ma il decimo, Gherardo Cencioni non riesce proprio ad abituarsi all’immagine dei vetri in frantumi sotto casa. "Avevo parcheggiato in via Fratelli Rosselli e questa mattina (ieri, ndr) ho trovato il finestrino spaccato. È la decima volta che succede. E pensare che il primo episodio del genere, avvenuto meno di sei anni fa, a gennaio 2018, si è verificato esattamente nello stesso punto". Da allora si sono susseguiti diversi furti messi a segno quasi sempre con la stessa modalità. "Per la precisione – prosegue – otto alla macchina e due alla moto che ho dovuto vendere perché era diventata una preoccupazione. La mattina quando mi alzo ho sempre paura di trovare l’alert collegato con il cellulare o scendere e vedere il vetro a terra". Dopo il primo furto in auto quando in via Fratelli Rosselli gli rubarono la valigia con gli indumenti, Gherardo non lascia più nulla.

"In un’occasione avevo nel portapacchi i regali di Natale per i miei figli, li avevo lasciati dentro per non farglieli vedere prima. Quella notte mi hanno aperto la macchina e me li hanno portati via". Non solo. Di episodi ce ne sono tanti, dieci che si susseguono uno dopo un altro. A giugno 2024, per esempio, condivise la brutta sorpresa con almeno altri venti proprietari di auto distrutte.

Gherardo la sua zona l’ha vista cambiare tanto. Lui è nato in via Fratelli Rosselli "ma dal 2018 la situazione è sfuggita piano piano di mano fino a questo momento, uno dei peggiori in assoluto". Infatti, per segnalare l’escalation è nato anche un gruppo Facebook Spaccate piazza Vittorio Veneto dove gli aggiornamenti sono quotidiani: solo ieri tre auto vandalizzate. Intanto la scorsa notte, con l’accusa di tentato furto aggravato su auto, la polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 30 anni. Le volanti lo hanno fermato nei pressi del parcheggio accanto al centro commerciale di Ponte a Greve dove, intorno alla mezzanotte, sarebbero stati spaccati i finestrini di quattro autovetture.

Rossella Conte