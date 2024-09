Sette Regole, il raid vandalico. Finestrini infranti e auto nel mirino

Cristalli infranti e auto danneggiate in via delle Sette Regole. Pare ormai diventata una maledizione: parcheggiare l’auto in questa strada è diventato rischioso per gli automobilisti che spesso trovano sgradite sorprese. Via delle Sette Regole è utilizzata in prevalenza da lavoratori delle aziende della zona e da alcuni residenti.

L’ultimo episodio nei giorni scorsi con una utilitaria Opel trovata dal proprietario con il finestrino lato guida infranto. Probabilmente il malvivente cercava all’interno qualcosa da rubare, e ha rotto il vetro dell’auto.

Ed è così, alla fine la percezione di quello che accade in questa strada si ha dalla quantità di frammenti di cristalli che si trovano lungo il marciapiede. Sono in molti a chiedere più attenzione per questa strada, e per il vicino parcheggio pubblico di villa Costanza dove ugualmente non mancano episodi di degrado e tentativi di furti su auto.

Su via Sette Regole i cittadini auspicano l’installazione di telecamere di ultima generazione, oltre a un presidio delle forze dell’ordine che scoraggerebbe i malviventi dal tentare e mettere in atto furti. I problemi si verificano soprattutto la sera, quando la strada di periferia diventa difficilmente controllabile e praticamente senza traffico.

Scandicci da un po’ di tempo deve fare i conti con vetture rubate o vandalizzate.

Le forze dell’ordine ovviamente sono attivabili attraverso chiamando il 112 nel caso in cui si avvistino persone sospette. Un intervento tempestivo può risolvere il problema.