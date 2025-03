Valdisieve in ginocchio. Tra frane e strade chiuse. Allagate pure le scuole

Per la Valdisieve è un vero e proprio ‘day after’. Quello dove si contano i danni della devastazione. A cominciare da Pontassieve: "Le operazioni sulle abitazioni private sono pressoché a conclusione - dice il sindaco di Pontassieve, Carlo Boni -. Le due colonne mobili arrivate da Marche e Umbria ci hanno dato grossa mano. Tutto è rientrato, i rifiuti sono stati accumulati e gli svuotamenti effettuati. A breve predisporremo moduli per censire i danni. Permangono situazioni critiche sulle attività. In via Colognolese due fabbriche hanno riportato grossi danni. Il campo sportivo di Molino del Piano e il circolo di Montebonello sono devastati. Ci sono frane sparse sul territorio e il Santuario della Madonna del Sasso non è raggiungibile. La via Colognolese è chiusa e lo resterà ancora a causa degli smottamenti che hanno mangiato l’argine". Non va meglio a Pelago: "Le abitazioni private – dice il sindaco, Nicola Povoleri –, sono state ripristinate tra sabato e domenica e le persone sono tornate nelle case. Sono stati liberati scantinati, cantine e piani terra interessati dagli allagamenti. Anche nel condominio della Merinangora tutto è stato risolto tra ieri e oggi. In quel caso era risultato allagato tutto il piano garage, che misura circa cinquemila metri quadrati. Restano in piedi le situazioni dell’impianto sportivo dell’Albereta 72, totalmente raso al suolo, e del ponte Mediceo, che insieme al Comune di Pontassieve abbiamo deciso di mantenere chiuso. A causa dello scalzamento dell’argine della Sieve in via del Molino rimane ancora chiusa l’area del giardino pubblico dei Peri. Il resto del territorio è sostanzialmente pulito - conclude Povoleri -. Anche sulla via Forlivese, zona tra le più colpite, situazione prossima alla normalità".

A Rufina sono giornate difficili da gestire per il sindaco Daniele Venturi. La scuola elementare e l’asilo, entrambi allagati, si stanno svuotando in queste ore, così come la scuola di Contea. Alla Leonardo Da Vinci e alla Mazzini la scuola riprende regolarmente, senza la palestra, con nuove organizzazioni per accesso e mensa e la richiesta di portarsi da casa una borraccia d’acqua. Leonardo Bartoletti