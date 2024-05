Valdambrini condannato a 5 anni e 8 mesi. Pena quasi dimezzata in Cassazione

Cinque anni, otto mesi e un giorno. È stata quasi dimezzata in Cassazione la condanna inflitta a Matteo Valdambrini, il 27enne di Prato finito a processo con l’accusa di essere il presunto capo di una setta e di aver costretto i suoi adepti – tra cui alcuni giovani fiorentini – a subire atti sessuali dopo averli convinti di essere il ‘Diavolo’.

La Suprema Corte ha portato la pena a 5 anni, 8 mesi e 1 giorno con l’accusa di riduzione in schiavitù che ha assorbito anche il reato di violenza sessuale contestato dalla procura di Firenze. La pena era fissata in 6 anni e 8 mesi di reclusione, ridotta ora per il periodo della misura cautelare sofferta.

In appello Valdambrini aveva avuto per le due imputazioni 10 anni e 4 mesi. Il 27enne si costituirà nelle prossime ore nel carcere milanese di Bollate. Valdambrini era stato arrestato dalla squadra mobile di Firenze nel giugno del 2020. In primo grado, il giovane era stato condannato in abbreviato a 6 anni per cinque delle tredici violenze sessuali contestate e assolto dall’accusa di riduzione in schiavitù.

In secondo grado appunto la pena era stata di 10 anni e 4 mesi perché la Corte d’assise d’appello di Firenze lo aveva riconosciuto colpevole di entrambe le imputazioni. Secondo le indagini, Valdambrini li attirava a sè, secondo l’accusa, persuadendoli che erano stati prescelti con la missione di salvare il mondo. Poi li portava a credere che in una precedente vita, avevano avuto un’altra identità: Amon, Atena, Lilith, le Sette Furie. Valdambrini ha anche imposto agli adepti di inalare incensi e cristalli e di andare in luoghi isolati e pericolosi, come l’ex ospedale psichiatrico Banfi a Firenze o a villa Sbertoli a Pistoia, perché potessero recuperare i ricordi delle vite pregresse.

Tra i riti di iniziazione c’era anche il morso del vampiro: per evocare l’essenza del lupo mannaro pare lasciasse un segno sulle braccia degli adepti. In alcuni casi avrebbe anche inscenato resurrezioni per convincere i ragazzi dei suoi poteri. Poi li avrebbe costretti, con violenze fisiche e minacce di morte , a compiere e a subire atti sessuali.

