Vaccinazione duplex. Via alla campagna anti influenzale e anche anti Covid

Campagna di vaccinazione duplex in partenza, anti Covid e antinfluenzale. Si comincia giovedì. Domani, delle 34mila dosi per la Toscana di vaccino contro il Covid aggiornato alla variante XBB.1.5 detta Kraken – efficace anche per proteggere dalle attuali Eris e Pirola – circa 10mila saranno inviate all’Asl per l’area fiorentina dove i medici di famiglia potranno rifornirsi attraverso i consueti canali. Del milione di dosi di antinfluenzale

ordinato dalla Toscana, all’area fiorentina ne saranno dirottati circa 350mila, in arrivo proprio giovedì.

A chi sono destinati i vaccini? Sono raccomandati agli over 65, che nell’area fiorentina sono 215mila, alle persone fragili con malattie croniche, che sono circa 85mila (ma la maggior parte già ricompresi tra gli ultrasessantacinquenni), alle donne in gravidanza (circa 5mila) e al personale sanitario e delle forze dell’ordine.

Come si prenota? Entrambi i vaccini possono essere effettuati dal medico di famiglia, anche nella stessa seduta. Altrimenti è possibile farlo ai centri vaccinali Asl prenotando sul portale regionale Prenotavaccino seguendo il calendario.

Il 28 settembre comincia la vaccinazione per le persone ad elevata fragilità nei centri vaccinali delle aziende sanitarie e sarà prenotabile tramite portale dal 25 settembre (contestualmente sarà offerta anche la vaccinazione antinfluenzale).

Dal 2 ottobre inizierà la vaccinazione degli ospiti delle Rsa con vaccino antinfluenzale ad alte dosi e anti Covid che sarà realizzata in collaborazione tra medici di famiglia e medici delle Asl.

Dal 12 ottobre, via alla vaccinazione anti Covid nei centri vaccinali delle Asl per gli operatori sanitari e sociosanitari delle strutture pubbliche e private. La vaccinazione è prenotabile tramite il portale regionale Prenotavaccino dal 9 ottobre (contestualmente sarà offerta la vaccinazione antinfluenzale).

Dal 16 ottobre inizia la vaccinazione antinfluenzale e anti Covid di tutti gli assistiti over 65 e fragili. Sarà garantita dai medici di famiglia e dai pediatri.

L’obiettivo della campagna vaccinale è prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di malattia nelle persone anziane e con elevata fragilità e di proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. Per tale ragione, le disposizioni ministeriali individuano dei gruppi di popolazione, considerati a rischio, ai quali la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente.

Per la vaccinazione antinfluenzale è prevista la somministrazione di vaccino ad alte dosi per gli ospiti delle Rsa e riservato agli ultraottantenni con più patologie (almeno due tra cardiopatia, broncopneumopatia cronica ostruttiva, diabete) e pazienti immunodepressi in carico ai medici di famiglia.

Il vaccino antinfluenzale quadrivalente adiuvato sarà utilizzato per adulti over 65 con patologie concomitanti, mentre il vaccino quadrivalente verrà usato per adulti e bambini con età maggiore di sei mesi, secondo le indicazioni fornite dal ministero della Salute.

