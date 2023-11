"Vaccinazione antitetanica gratuita: l'Asl offre servizio a Campi"

Al fine tutelare la salute collettiva della popolazione di Campi nell’attuale momento emergenziale, l’Asl offre gratuitamente e senza prenotazione la vaccinazione antitetanica (dTp), sia come ciclo primario che eventuale richiamo ogni 10 anni. Oggi è stata organizzata una seduta straordinaria di vaccinazioni nelle sedi più vicine, ovvero al distretto delle Piagge in via dell’Osteria 18 a Firenze (orario 8,30-13) e al distretto di Lastra a Signa Alfa Columbus in Via Livornese 277 (orario 9-12). Per informazioni e segnalazioni il Dipartimento della Prevenzione ha attivato un numero verde 800017835 (orario 9-18 dal lunedì al venerdì) a disposizioni dei cittadini.