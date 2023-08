Vacanza con la biblioteca digitale Libri online disponibili 24 ore su 24 La procedura per scaricarli

In vacanza con la biblioteca digitale a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette. E’ la possibilità che ‘Sistema documentario dell’area fiorentina’ (Sdiaf) offre ai propri utenti grazie a DigiToscana MediaLibraryOnline (https:toscana.medialibrary.ithomeindex.aspx). Iscrivendosi alla biblioteca digitale sarà possibile viaggiare leggeri, senza dover scegliere quali letture portare con sé, rischiando di rovinarle e di appesantire molto il bagaglio. Un altro vantaggio è costituito dalla possibilità di leggere gli ebook indisturbati in modalità offline, attivando il Wi-Fi solo per il download della risorsa. Anche per questa estate è vasta la scelta dei titoli da leggere e prendere in prestito: si va dai finalisti del Premio Strega 2023 alle più recenti novità editoriali, passando per i bestseller degli ultimi anni e i grandi classici della letteratura mondiale.