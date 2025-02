Uscita autostradale e parcheggio. Lavori sull’A1: scatta la chiusura

Lavori sull’A1, chiusa l’uscita di Firenze Scandicci così come il parcheggio di Villa Costanza. Attenzione alla viabilità cittadina che, anche se in orario notturno, potrebbe subire un carico aggiuntivo. Continua l’attività di ispezione e manutenzione delle gallerie nel tratto fiorentino dell’A1. Per questo dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato, saranno adottati dei provvedimenti di chiusura per l’area di parcheggio Villa Costanza (in direzione Bologna). In alternativa, al traffico all’interno dell’area di parcheggio e diretto verso Bologna, Autostrade per l’Italia consiglia di percorrere l’A1 verso Roma, uscire a Firenze Impruneta, e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna. Per accedere al parcheggio, uscire a Firenze nord e rientrare dalla stessa verso Roma. Firenze Scandicci sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi arriva da Roma.