Urta un ciclista con il suo scooter. Poi si dà alla fuga: rintracciato. Decisive le telecamere cittadine

Denunciato un 21enne straniero per aver urtato con il suo scooter un ciclista, che è rimasto gravemente ferito, e che poi è fuggito senza dargli soccorso. L’episodio, riferisce il Comune, ci fu la notte fra sabato 9 e domenica 10 novembre. Il ciclista è un militare in città per un’esercitazione e per l’urto andò a terra riportando gravi lesioni alla testa e alla spalla, tanto da richiedere un intervento chirurgico di urgenza.

Gli agenti della polizia municipale hanno visionato le immagini delle telecamere individuando la targa del motoveicolo, un mezzo rubato il 30 ottobre. La settimana scorsa sono risaliti alla possibile identità del conducente. Gli agenti si sono quindi presentati a casa del giovane e lo hanno riconosciuto come il conducente del mezzo.

A supporto dell’identificazione anche gli abiti indossati,uguali a quelli della stessa notte del sinistro.