Uomo di 62 anni trovato morto in casa. Ipotesi malore

Hanno sfondato la porta e lo hanno trovato a tavola, senza vita. Stando alle prime ricostruzioni dei sanitari, era morto da alcuni giorni. E’ una brutta storia di solitudine quella che si è verificata ieri mattina a Panicaglia, frazione di Borgo San Lorenzo. Un uomo di 62 anni, Mario Cau, di origini sarde, e che non si vedeva in paese da prima di Natale, è stato trovato morto in casa. A chiamare i soccorsi è stato il gestore del negozio di alimentari del paese, che racconta: "Ho provato a chiamarlo al cellulare, invano, e la cosa mi ha allarmato. Vedevo la macchina sempre ferma al solito posto". Dopo la sua chiamata, insieme ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco: pare che l’uomo, che aveva problemi di salute e difficoltà a camminare, sia deceduto per cause naturali. Era da solo, uno dei fratelli è morto mesi fa, mentre l’altro abita in un’altra regione.

Nicola Di Renzone