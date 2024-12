Un’ora in più per lo shopping. La sosta gratuita è estesa a tutti

FIGLINE E INCISA

Shopping facilitato, per Natale, con una particolare agevolazione legata alla sosta. Da ieri e fino al prossimo sabato 28 dicembre, infatti, il sistema di sosta gratuita per 15 minuti viene incrementato a un’ora per agevolare il parcheggio nelle aree attigue ai centri storici di Figline e Incisa durante le festività.

In particolare, la sosta gratuita per un’ora a Figline è prevista all’interno del centro storico, ovvero nell’area ricompresa all’interno del perimetro delle vecchie mura, mentre a Incisa riguarda i parcheggi di Piazza della Repubblica, Piazza Gramsci, via XX Settembre e Piazza Santa Lucia.

"Un gesto semplice – dice il sindaco Valerio Pianigiani – per dare un servizio a tutti coloro che passano dal nostro territorio, rispondendo allo stesso tempo alle necessità della nostra comunità e di tutti coloro che vogliono parcheggiare senza preoccupazioni per fare shopping e godersi i nostri paesi in questi giorni di festa".

Per usufruire della sosta gratuita per sessanta minuti si dovrà esporre l’ora di arrivo sul cruscotto della propria auto. Le eventuali ore successive dovranno essere pagate presso i parcometri.

La scelta dell’amministrazione comunale è sposata in pieno da Confesercenti che esprime grande soddisfazione e ricorda come il risultato sia frutto di un’attività di confronto tra Comune e la stessa associazione di categoria, considerando le difficoltà che le imprese del commercio stanno attraversando da anni e che il periodo delle feste è quello più importante dell’anno.

"Questo è un ottimo segnale, ma non è il primo – sottolinea Gianmarco Fani presidente Confesercenti Valdarno Fiorentino –. Voglio ricordare il percorso avviato dalla precedente Amministrazione, e ripreso dall’attuale, con il progetto ConCentriAmoCi che prevede la rigenerazione urbana dei nostri due centri storici attraverso l’apertura di nuove attività del commercio, servizi e artigianato nelle aree centrali a disposizione dei cittadini e dei turisti che frequentano sempre più spesso il nostro bel territorio".