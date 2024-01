Università: è già tempo di orientamento. Ecco tutti gli incontri organizzati

Firenze, 29 gennaio 2024 - Con il nuovo anno, riparte anche l’attività di orientamento da parte di UniFi. Obiettivo: far conoscere ai ragazzi e alle loro famiglie la variegata offerta formativa per il prossimo anno accademico.

Durante questi eventi sarà possibile assistere alla presentazione dei corsi universitari, avere informazioni sulle modalità di accesso, sulla frequenza e sui requisiti di ammissione, oltre a conoscere le prospettive professionali e le opportunità offerte dall’Ateneo.

Ecco gli appuntamenti in calendario, a cui è possibile iscriversi seguendo le modalità di partecipazione illustrate nella pagina dedicata.

A febbraio, il Campus di Scienze Sociali ospita tre open day dedicati alle triennali. Martedì 6 febbraio si tiene l’incontro programmato dalla Scuola di Giurisprudenza (Edificio D6, aula 1.18, via delle Pandette 9 - ore 15), che permetterà di conoscere sia i corsi di laurea che i servizi offerti agli studenti. Martedì 12 febbraio a Novoli (Edificio D6, aula 1.18, via delle Pandette 9 - ore 15), delegati all'orientamento, docenti e tutor della Scuola di Scienze Politiche presentano l'offerta didattica del corso in Scienze Politiche e in Servizio Sociale. Mercoledì 13 febbraio sarà la Scuola di Economia ad aprire le porte agli interessati (Edificio D6, via delle Pandette 9 - ore 15): per questo appuntamento le prenotazioni online saranno aperte dal 15 gennaio.

Giovedì 14 febbraio, la Scuola di Psicologia ospita nella sua sede (via della Torretta 16 - ore 15) un incontro informativo.

Mercoledì 6 marzo la Scuola di Architettura presenta l'offerta formativa dei propri corsi di laurea - triennali, magistrali e a ciclo unico - al Plesso Santa Teresa (via della Mattonaia 14 - ore 15.30), seguita sabato 16 marzo dalla Scuola di Scienze della Salute Umana al Campus Morgagni (viale Morgagni 40/44 - ore 9).

A febbraio ripartono anche gli appuntamenti dedicati alle lauree magistrali: martedì 6 al Campus delle Scienze Sociali (Edificio D6, aula 1.18 - ore 15) si tiene l’incontro programmato dalla Scuola di Giurisprudenza che permetterà di conoscere sia i corsi di laurea che i servizi offerti agli studenti.

Nel mese successivo, sarà la Scuola di Architettura a organizzare lunedì 11 marzo nel Plesso Santa Teresa (via della Mattonaia 14 - ore 9) un incontro dedicato al corso di laurea biennale in Architettura.

Gran finale poi sabato 2 marzo, quando si terrà “Un giorno all’Università”, l’open day di tutto l’Ateneo aperto a studenti e famiglie per acquisire informazioni e orientare le proprie scelte.