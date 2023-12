Università, Ordine Ingegneri Firenze: consegnati premi e borse di studio per giovani

Firenze, 16 dicembre 2023 – Sei tra borse di studio e premi di laurea per giovani ingegneri, laureati o studenti alla Scuola di Ingegneria presso l’Università di Firenze: sono stati consegnati dall’Ordine degli Ingegneri di Firenze come incentivo ai giovani a proseguire gli studi e per aiutarli nell’avvio della professione. Ieri si è svolta la premiazione del “Bando premio di laurea e borse di studio Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze”. Alla premiazione hanno partecipato la pro rettrice Frida Bazzocchi, il consigliere regionale Fausto Merlotti, il direttore della Scuola ingegneria il professor Alessandro Fantechi. I premi, consegnati dai tre direttori dei dipartimenti della Scuola di ingegneria, erano distinti per i tre settori dell’Ingegneria: Civile e Ambientale/Edile, Industriale, Informazione. “Quest’anno il bando prevedeva la valorizzazione delle tesi che hanno affrontato temi relativi alle missioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha detto Francesca Satta, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri, che da alcuni anni cura questo bando -. Le tesi premiate, infatti, riguardano la riduzione del rischio sismico, l’innovazione digitale, la rivoluzione verde e transizione ecologica, telemedicina e assistenza domiciliare. Per far crescere la professione dobbiamo valorizzare i giovani di talento, sostenendoli, incoraggiandoli e garantendo loro una formazione di alto livello”. Per la laurea magistrale è stato previsto un premio di laurea, un assegno da 2.000 euro, come contributo per iniziare la professione. Sono stati premiati Silvia Lazzarelli, Filippo Bigi e Giulia Bertazzini. Per la laurea triennale si è trattato di una borsa di studio del valore di 1.000 euro per proseguire il percorso didattico, destinata al pagamento delle tasse universitarie per l’iscrizione ad un corso di laurea specialistica presso la scuola di Ingegneria. In questo caso i premiati sono stati Alessandro Alberti, Paolo Mele ed Elisa Barbi. E’ prevista la gratuità della quota di iscrizione per i vincitori del bando che intendano iscriversi all’Ordine nell’anno 2024.