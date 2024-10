Università di Firenze, 151 nuovi dottori di ricerca: il lancio del tocco in piazza Santa Croce

Firenze, 4 ottobre 2024 – L’Ateneo fiorentino ha festeggiato oggi 151 allieve e allievi che hanno concluso i corsi del dottorato di ricerca del 36° ciclo, raggiungendo il più alto livello di istruzione previsto dall'ordinamento universitario.

La cerimonia si è svolta oggi nel Teatro Verdi e si è aperta con il corteo dei dottori di ricerca, che hanno attraversato le strade del centro, da via del Proconsolo a via Ghibellina. L’Università di Firenze coordina 31 dottorati, di cui 6 dottorati Pegaso, 6 percorsi internazionali e 1 dottorato di interesse nazionale (Din). Partecipa ad altri 9 dottorati Pegaso e a ulteriori 10 Din, coordinati da altri atenei. Per un totale, nel 2023, di quasi 1.200 dottorandi.

Dopo i saluti dell’assessore al lavoro, università e ricerca del Comune di Firenze Dario Danti, hanno preso la parola la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci e il delegato al dottorato di ricerca Stefano Cannicci. Erano presenti la prorettrice alla didattica Ersilia Menesini, la prorettrice alla ricerca Debora Berti e il prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale Marco Pierini.

La cerimonia in piazza Santa Croce a Firenze per i nuovi dottori di ricerca Unifi

“Il Dottorato di Ricerca – ha affermato la rettrice Alessandra Petrucci - è posto al centro del Piano strategico della nostra Università, in quanto è nostra intenzione potenziare i percorsi disponibili e le opportunità offerte dalle borse di studio".

In rappresentanza dei dottori di ricerca è intervenuta Claudia Crocini, dottoressa di ricerca in Atomic and Molecular Photonics.

Secondo il report 2024 del consorzio Almalaurea, per i dottori di ricerca di Unifi il tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo si attesta al 91,9%, un risultato migliore della media nazionale (91,5%). La percentuale arriva al 96,7% a tre anni dal titolo.

Durante la manifestazione Alessio Grossini (violino), Alessandro Salvadori (flauto) e Leonardo Trono (fagotto) dell’Orchestra dell'Università hanno eseguito il Concerto RV103 in sol minore di Antonio Vivaldi.

La cerimonia si è conclusa con il tradizionale lancio del tocco, che è avvenuto in piazza Santa Croce.