Università di Firenze: record di immatricolazioni per l’anno accademico 2024-2025

Firenze, 15 gennaio 2024 – L’Università di Firenze chiude l’anno del suo centenario con una bella notizia: 11mila immatricolazioni ai corsi di laurea triennali e a ciclo unico per l’anno accademico 2024-2025, il miglior risultato degli ultimi vent’anni. A questo dato si aggiunge una crescita del 10% nelle iscrizioni alle lauree magistrali, con aumenti omogenei in tutte le scuole dell’Ateneo. La vocazione internazionale dell’Università fiorentina si rafforza ulteriormente, con un incremento del numero di studentesse e studenti stranieri.

I dettagli delle immatricolazioni

Corsi di laurea triennali e a ciclo unico: l’incremento dell’1% rispetto allo scorso anno conferma il trend positivo dell’Ateneo, con una crescita significativa nell’ultimo quinquennio. In particolare, si registrano aumenti nelle aree di Ingegneria, Scienze matematiche, fisiche e naturali e Giurisprudenza. E si mantiene una stabilità nelle altre discipline.

Lauree magistrali: il dato è particolarmente positivo, con un aumento generalizzato in tutte le Scuole e picchi rilevanti nei settori di Studi umanistici e della formazione, Ingegneria e Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Apertura internazionale: crescono del 2,2% gli studenti stranieri iscritti alle lauree magistrali e dello 0,4% quelli immatricolati ai corsi di primo livello.

“E’ un risultato davvero straordinario, maturato in un momento complesso per il sistema universitario nazionale”, afferma la rettrice Alessandra Petrucci. “L’Ateneo non solo consolida i numeri delle immatricolazioni ai corsi di primo livello ma registra un deciso aumento anche in quelli di secondo livello, a conferma dell’alto standard qualitativo della nostra offerta formativa. Questo successo è frutto del potenziamento delle attività di inclusione e orientamento, come l’estensione a tre giorni del tradizionale Open Day, che si terrà dal 30 gennaio al primo febbraio, e a cui è ancora possibile iscriversi”.

Con numeri da record e una crescente attenzione verso l’internazionalizzazione, l’Ateneo fiorentino si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia, pronto a continuare il percorso di eccellenza iniziato 100 anni fa.