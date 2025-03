Univergomma si prende Momo. Dagli pneumatici allo stile in corsa

SCANDICCI (Firenze)Un’acquisizione che consolida il ruolo dell’Italia nel mercato dell’automotive. Univergomma, azienda con sede a Scandicci (Firenze) che detiene il 20% del mercato italiano con oltre cinque milioni di pneumatici venduti nel 2024, ha acquisito "Momo Srl", punto di riferimento del made in Italy non solo nelle corse, ma anche della moda legata ai motori. Riferendosi al brand fondato nel 1964 da Gianpiero Moretti, è automatico pensare ai volanti racing che hanno equipaggiato le Ferrari di formula 1, impugnati da piloti leggendari: John Surtees, Niky Lauda, Michael Schumacher, ma anche a tutta una serie di accessori che dalle corse sono diventati icone di stile sulle strade per automobilisti e modaioli. I dettagli dell’acquisizione sono stati presentati ieri nel corso di una conferenza stampa dai vertici di Univergomma, e dall’attuale amministratore delegato di "Momo Srl", Massimo Ciocca.

La collaborazione tra le due aziende ha avuto inizio già nel 2012, quando l’azienda fiorentina è diventata licenziataria ufficiale del brand per la produzione e distribuzione di pneumatici a livello globale. Da quel momento, con l’introduzione del marchio Momo Tires, il gruppo con sede a Scandicci ha ampliato significativamente le proprie operazioni, evolvendosi da semplice distributore a produttore di pneumatici. Negli anni, sono state acquisite conoscenze e competenze, fino a diventare un protagonista riconosciuto nel settore. Oggi, gli pneumatici a marchio Momo sono distribuiti in oltre 60 Paesi, con una crescita costante e una produzione annuale che oscilla tra 1,2 e 1,4 milioni di pezzi. Attualmente tutto il comparto winter e 4stagioni è interamente prodotto in Europa.

Univergomma è un’azienda cresciuta nel mercato nazionale e internazionale, ma con solide basi familiari. Fondata dal capostipite, Enzo Peccia nel 1956 come piccola impresa di gomme ricostruite è salita a livelli di eccellenza e oggi vede ai vertici l’intero gruppo familiare, figli e nipoti che condividono scelte e strategie. L’acquisto del brand di Moretti è un ulteriore salto di qualità: si passa dagli pneumatici all’automotive nel suo complesso, strizzando un occhio anche alla moda e alla capacità di fare tendenza con accessori da motorsport che calano nell’uso quotidiano delle persone. "La nostra struttura organizzativa – ha detto Massimo Peccia – unita al know-how specifico di Momo nel settore automotive, offrirà nuove opportunità di crescita, consolidamento e ampliamento dei segmenti di mercato già raggiunti da Univergomma". "L’ingresso di Momo nel Gruppo Univergomma rappresenta un’importante evoluzione per il nostro brand – ha detto Massimo Ciocca, amministratore delegato di "Momo srl" – questo passo ci permetterà di consolidare la nostra presenza sul mercato e di offrire ai clienti prodotti sempre più innovativi e performanti. Insieme, continueremo a rafforzare la storia e i valori di del brand nel mondo automotive". Univergomma metterà a disposizione la rete vendita e la forza di innovazione. A Scandicci la sede aziendale si trova in un’area occupata in passato da un sito produttivo Electrolux finito negli anni al centro di una lunga vertenza che ha portato a un triste epilogo con una fallita reindustrializzazione. Oggi il sito è recuperato, bonificato, e rappresenta una delle eccellenze produttive del territorio.