Unità nazionale, le celebrazioni

Il Comune di Reggello non ha rinunciato al suo quattro novembre: l’amministrazione comunale ha infatti celebrato la ricorrenza della giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate a Tosi, Leccio, Sant’Agata, Cancelli e Cascia in collaborazione con le associazioni Reduci e Combattenti di Reggello, Carabinieri in congedo e i carabinieri di Reggello. "Le iniziative sono state molto partecipate. Dobbiamo essere consapevoli - ha detto il sindaco Giunti - di quanto sia importante e prezioso “fare memoria” affinché ciò che è accaduto non si ripeta mai più. In questi giorni, invito la cittadinanza ad accompagnare i bambini a vedere un Monumento ai Caduti, presente nelle nostre frazioni del Comune, affinché le generazioni future possano comprendere l’importanza della pace e dell’unità nazionale"