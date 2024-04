Unione ciechi di Firenze:“Stop a monopattini e bici a noleggio lasciati in modo selvaggio"

Firenze, 7 aprile 2024 – La richiesta è chiara. Basta con i monopattini e le bici a noleggio lasciati a giro in modo selvaggio, senza rispetto per la comunità. A lanciare l'allarme è l'Unione italiana ciechi di Firenze che ha fatto presenti come i marciapiedi sono disseminati di ogni ostacoli. L'appello è rivolto a chi amministrerà la città per il prossimo mandato. “Quest'amministrazione è sempre stata al nostro fianco – ha detto il presidente provinciale dell'Unione italiana ciechi di Firenze Niccolò Zeppi .- Certo, le difficoltà ci sono. L’auspicio è che si lavori per una città a misura di tutti, quindi anche di chi non vede”. .