Unicoop Firenze, che emozione. Udienza riservata da Papa Francesco

Firenze, 5 gennaio 2024 – Stamani Papa Francesco ha ricevuto in udienza riservata Unicoop Firenze e la Fondazione Il Cuore si scioglie: l’incontro si è svolto nell’Aula Paolo VI e ha visto la partecipazione di oltre 4mila persone, fra soci e dipendenti di Unicoop Firenze e volontari delle associazioni del territorio che collaborano con le sezioni soci Coop.

Una giornata speciale e una grande emozione per i partecipanti che, da tutta la Toscana, hanno raggiunto Roma con 90 bus organizzati dalla cooperativa per dare la possibilità di incontrare il Pontefice: in tanti hanno gremito la Sala Nervi, con le prime file occupate dai rappresentanti della cooperativa e della Fondazione il Cuore si scioglie che hanno consegnato al Pontefice alcuni doni.

Oltre che per il Cinquantesimo della Cooperativa, l’udienza è stata concessa alla cooperativa e alla Fondazione in seguito alla collaborazione nata dal 2020 con l’Elemosineria del Papa: le missioni in Vaticano sono state organizzate dopo che l’elemosiniere del Papa aveva evidenziato la necessità di generi alimentari per sostenere le famiglie povere e chi non ha una casa e dorme nelle stazioni della capitale. La cooperativa e la Fondazione hanno raccolto le richieste di intervento donando cibo e coperte, organizzando raccolte alimentari nei supermercati di zona e inviando un tir destinato ai profughi della guerra in Ucraina.