Unicoop Firenze aderisce all’iniziativa a M’illumino di meno

Oggi, domenica 16 febbraio, torna la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, istituita dal Parlamento con la Legge 34 del 2022, innestandosi sull’iniziativa “M’illumino di meno”, della trasmissione di Massimo Cirri, Filippo Solibello e Sara Zambotti “Caterpillar”, in onda su Rai Radio 2 dal 2005. Quest’anno Unicoop Firenze compie vent’anni di adesione e, per l’occasione, fa il punto sul suo impegno per il risparmio energetico e per la tutela dell’ambiente, temi sui quali la cooperativa ha investito molto negli ultimi anni. La giornata cade di domenica, giorno della settimana in cui Unicoop Firenze osserva la chiusura pomeridiana in tutti i punti vendita Coop.fi: una scelta, questa, che vuole favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e che, insieme, garantisce notevoli benefici in termini di risparmio energetico.