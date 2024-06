Un’estate a Villa Vogel con spettacoli per tutti. Domani "La battaglia dei cuscini"

La terza edizione di "Un’estate a Villa Vogel" è pronta a regalare serate indimenticabili al pubblico fiorentino. L’Arena Estiva del Parco di Villa Vogel, in viale Canova, ospiterà una serie di spettacoli gratuiti da domani al 28 agosto nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2024. L’evento, presentato da Pupi di Stac, promette una stagione ricca di divertimento per tutte le età. Domani sera alle 21 la Compagnia Il Melarancio presenta "La Battaglia dei Cuscini", spettacolo per tutti. Il 3 luglio sempre alle 21 Tieffeu con "Biancaneve", adatto a bambini dai 3 ai 10 anni.