Undici milioni nelle casse comunali: "Lavori a Villa Solaria e case popolari"

Ammontano a quasi 11 milioni di euro le risorse da bandi regionali, nazionali ed europei attivate nel 2024 dal Comune di Sesto Fiorentino attraverso l’Ufficio associato di Progettazione europea e fundraising per progetti dal valore complessivo superiore ai 19 milioni di euro. Un introito decisamente consistente, in tempi di vacche magre per le pubbliche amministrazioni, che sono serviti per finanziare piani ed attività diversi, in fase di realizzazione o ancora da iniziare.

Le attività di progettazione e coordinamento dell’Ufficio associato, un servizio unico in convenzione tra i comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa e Signa istituito per la prima volta nel 2018, hanno riguardato soprattutto i fondi Pnrr e, in particolare, i progetti integrati Pui e Pinqua (la riqualificazione della ex ludoteca di via Biancalani, l’efficientamento degli alloggi Erp di via Signorini e la riqualificazione di Palazzo Pretorio), alcuni dei quali giunti alla fasi finali di avanzamento.

I progetti più rilevanti dal punto di vista economico (oltre 16 milioni di euro di cui 8 finanziati da bandi) sono però quelli inseriti nella strategia Fesr 2021-2027 "Vivere Sesto", con la riqualificazione del Parco di Villa Solaria, i due lotti riguardanti strade e piazze del centro, la riorganizzazione degli uffici comunali con l’ampliamento dell’immobile di via Fratti e via Barducci e la realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale nell’attuale sede degli uffici comunali in via Dante Alighieri.

"Anche quest’anno i numeri per Sesto sono importanti e testimoniano la bontà della scelta condivisa con gli altri comuni della Piana di investire nell’attività di reperimento dei fondi, istituendo un ufficio associato ad hoc - sottolinea il sindaco Lorenzo Falchi - Oltre alla quantità, importante è la qualità dei progetti finanziati, che spaziano tra vari ambiti con un impatto positivo per la nostra comunità. Nei prossimi mesi arriveranno a conclusione alcuni dei progetti finanziati col Pnrr e prenderanno avvio le fasi finali di progettazione di quelli coperti dal Fesr per la riqualificazione delle strade e delle piazze del centro. I bandi rappresentano una grande opportunità che richiede, per essere colta, il lavoro di professionalità e competenze specifiche che il nostro ufficio associato riunisce ottimamente, svolgendo un’efficace attività di coordinamento tra tutti i servizi di volta in volta coinvolti a seconda della materia".