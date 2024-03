"Un’altra politica è possibile"

Più di 400 fiorentini, domenica pomeriggio, hanno risposto alla chiamata di Tomaso Montanari, leader dell’associazione “11 Agosto“, e di don Alessandro Santoro che, alle Piagge, hanno organizzato un incontro di scambio di esperienze e nel quale sono stati affrontati quattro temi che faranno parte dei punti programmatici della futura lista civica (semmai dovesse nascere): educazione e scuola, partecipazione e beni culturali, economia e finanza solidale, lavoro, etica e territorio.

"Per le Piagge è stato un giorno importante perché centinaia di persone si sono confrontate su pratiche alternative possibili, che la città nasconde o se ne appropria snaturandone la natura – fa sapere la Comunità – La giornata di domenica è stata un esempio di protagonismo dal basso, sono intervenute persone che mettono in gioco la loro vita, dall’imparare a leggere in età adulta alla sperimentazione di progetti finanziari alternativi".

Per Montanari, che ha citato Papa Francesco e San Francesco d’Assisi, "siamo in un momento in cui è fondamentale pensare che un altro modo di stare insieme è possibile. “11 Agosto“ nasce per mettere insieme le vite, per cambiarle. Spero che da questa associazione nasca una coalizione civica e politica che possa cambiare Firenze".

A.P.