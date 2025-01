Una vittoria sulle key box. Ma non basta

Rogari

La strategia di contenimento del fenomeno degli “affitti brevi” incassa una vittoria. A breve, le key box saranno vietate in tutta Firenze. In pratica, spariranno quelle orride scatolette affisse ai portoni ove l’affittuario occasionale trova a disposizione le chiavi dell’appartamento. Sistema rapido e agevole di accesso, con un semplice codice, che si è diffuso a macchia d’olio e che comporta molte negatività e non pochi rischi. Questi ultimi sono stati prevalenti e, col beneplacito della Prefettura, il nuovo regolamento di polizia urbana imporrà severe restrizioni.

Il rischio è evidente dal momento che manca certezza dell’utente che non viene controllato de visu. Insomma, i doverosi controlli che la Questura è tenuta ad effettuare per avere certezza sulle persone in transito nelle residenze fiorentine venivano ad essere per forza di cosa deficitari. Va da sé che la rimozione di questo marchingegno non è risolutiva del problema. Il nodo sta nella costituzione di una cospicua rendita da posizione. Nella storia dell’economia moderna le rendite di posizione sono sempre state causa di distorsione, di privilegio e infine di decadenza. Vale per gli affitti brevi la legge di Gresham, risalente al XVI secolo, secondo la quale la moneta cattiva mette fuori circolazione la buona. Fuor di metafora, il proprietario che voglia affittare a prezzi giusti viene condizionato dalla pressione di un mercato che lo spinge verso una rendita esorbitante. Chi si accontenterebbe di un legittimo 3%, magari netto, è travolto da chi promette e, finché dura, può garantire il 10% e oltre. Questo spiega perché la sindaca Funaro ha dovuto riconoscere che lo sconto sull’Imu non ha ottenuto il risultato desiderato. L’attrattiva della super rendita è troppo allettante. Finché gli strumenti amministrativi e le condizioni giuridiche non facciano diventare gli affitti brevi non convenienti.