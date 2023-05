Una targa per ringraziare il Gaib Festa per il 40° compleanno

Con una targa consegnata al presidente Gianni Rossi, la comunità di Figline e Incisa attraverso il sindaco Giulia Mugnai ha ringraziato il Gaib (Gruppo avvistamento incendi boschivi) per 40 anni di attività al servizio del territorio. "Da sempre dimostra professionalità e sensibilità: il nostro grazie a tutti i volontari che, adesso e nel corso degli anni, hanno dato e danno il loro impagabile contributo alla cittadinanza" ha detto la prima cittadina. Dai 13 iniziali volontari del 1983 a Ponte agli Stolli, oggi il Gaib è una grande famiglia impegnata per il territorio. Lo speciale compleanno è stato festeggiato anche con un libro commemorativo e una mostra fotografica che ripercorre per immagini le tappe più significative di questo lungo viaggio. I mezzi della protezione civile e dell’antincendio sportivo hanno sfilato in corteo seguito dagli applausi della cittadinanza.

Ma.Pl.