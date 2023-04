Una storia a base di pallone e un nonno misterioso Tutti i motivi per leggere il libro di Masini

‘Dadieci’ di Saschia Masini è un romanzo per ragazzi uscito nel 2020 nella collana ‘Il battello a vapore’ della casa editrice Piemme. La storia parla del tredicenne Ardito che ha una grande passione per il calcio e sogna di diventare un calciatore professionista. Purtroppo il ragazzo rompe una finestra della scuola e gli viene proibito di giocare a calcio; l’unico modo che ha per tornare in campo è prendere al prossimo tema un ‘dadieci’ (il massimo assegnato dal prof Raimondo nella sua strana scala di voti). L’elaborato deve trattare dei propri nonni, così Ardito decide di parlare della nonna, ma poi capisce che non è la persona adatta; quindi sceglie di scrivere di nonno Marzio, anche se all’inizio non lo reputa un buon soggetto per la sua malattia.

Dopo qualche giorno scopre che il nonno da ragazzo aveva una grande passione per il calcio, proprio come lui. Nelle vacanze di Natale, Ardito decide di passare molto tempo con il nonno fino ad avere abbastanza materiale per il tema e addirittura scoprirà un sorprendente mistero del passato di Marzio, ma non aggiungiamo altro… ‘Dadieci’ è uno splendido romanzo per ragazzi (ma anche per adulti curiosi) scritto dalla scrittrice fiorentina Saschia Masini. Se volete una bella e commovente storia, è il libro che fa per voi.