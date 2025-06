Una notte (doppia) a Broadway. Musical con l’Orchestra da Camera

Ci sono note che ci fanno sognare, che rendono magia la realtà più difficile e noiosa. È un attimo, quando le dita pizzicano una corda o ballano veloci sul pianoforte, ecco che chi ti siede attorno d’improvviso indossa costumi glitterati e inizia a danzare. È solo immaginazione, ma è questo che fa la musica. E allora quale serata migliore se non un immenso omaggio ai musical con ‘Una notte a Broadway’, che stasera alle 21 in piazza Don Bosco a San Godenzo e domani, stessa ora, nel Chiostro grande di Santa Maria Novella a Firenze trascina gli spettatori tra le note delle composizioni più celebri.

È l’Orchestra da Camera Fiorentina, diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta, con i brani arrangiati da Neri Nencini, a trasportare il pubblico tra ‘Il fantasma dell’opera’ e la savana de ‘Il re leone’, tra le canzoni degli Abba in ‘Mamma Mia’ e le ‘My favorite things’ di ‘Tutti insieme appassionatamente’. E ancora nella New York delle gang nel capolavoro di Leonard Bernstein, quel ‘West Side Story’ che è una grande storia d’amore. E poi si balla sulle note di ‘La La Land’ e di ‘The Greatest Showman’ di Justin Hurwitz, il compositore che ha fatto del suo connubio con il regista Damien Chazelle la cifra del suo successo.

E, visto anche il successo cinematografico dello scorso anno, non possono mancare le note di ‘Wicked’ di Stephen Schwartz, in un racconto sulle origini di Elphaba, la Malvagia strega dell’Ovest e il suo rapporto con la Strega buona del Sud. Sempre dai teatri di New York arriva anche ‘Grease’, tra la brillantina e il ballo, nel ricordo di John Travolta e Olivia Newton-John, sulle note di ‘You are the one that I want’. E poi i classici, con ‘Les Miserablés’ di Claude-Michel Schönberg, nato 45 anni fa, su soggetto del romanzo di Victor Hugo, e ‘Il fantasma dell’Opera’ di Andrew Lloyd Webber, che quest’anno spegne 39 candeline. E per concludere la magia Disney con le musiche di Alan Menken, dei Fratelli Sherman, di Hans Zimmer, tra i comignoli di Mary Poppins, l’ala ovest de La bella e la Bestia, i tappeti volanti di Aladdin e i ghiacci di Frozen.

Lorenzo Ottanelli