Una notte di follia in via Pertini. Distrugge auto dopo la lite in famiglia

Specchietti spaccati, vetri infranti, carrozzerie ammaccate. Sono state più di trenta le auto in sosta finite nel mirino di un giovane di 23 anni, di origine marocchina che, domenica notte, si è accanito contro i veicoli in sosta in via Pertini e dintorni, nel territorio di Calenzano.

In preda all’ira, pare a seguito di una lite familiare, il ragazzo è sceso in strada e ha iniziato a colpire, sia a mani nude che con oggetti trovati sul posto, una lunga serie di vetture che erano state parcheggiate lungo la strada.

Immediato l’allarme dei residenti della zona, che ha permesso l’intervento dei carabinieri della stazione di Calenzano e della compagnia di Signa. Ma prima che gli uomini dell’Arma riuscissero a fermarlo e a riportarlo alla calma, il giovane ha messo a segno una lunghissima serie di danni. Non è la prima volta che via Pertini e, in generale, l’area intorno al Design campus sono al centro di episodi di vandalismo.

Nell’ottobre di due anni fa, ad esempio, aveva suscitato grande impressione l’incursione nella locale area verde posta lungo la strada. Qui erano stati pesantemente danneggiati tutti gli arredi: fra i tavoli divelti, inoltre, ce n’era uno particolare perché inclusivo, realizzato per far stare in compagnia degli amici anche chi è su una sedia a rotelle. Pochi mesi prima, invece, c’erano state ripetute proteste dei residenti in zona per la presenza di gruppi di giovani che stazionavano nei giardini di via Pertini, con schiamazzi fino a notte inoltrata, ma anche episodi più gravi, veri e propri vandalismi ancora ai danni degli arredi. In quell’occasione l’allora sindaco, Riccardo Prestini, aveva scritto al Prefetto di Firenze chiedendo la convocazione di un Comitato di ordine e sicurezza pubblica con le altre forze di polizia, con l’obiettivo di coordinare azioni condivise per intervenire in maniera efficace.

Anche di recente infine, sono stati segnalati nuovi episodi, con la richiesta anche di più telecamere, fino all’assurdo raid di ieri notte. Il giovane è stato intanto fermato e sul suo conto proseguono gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Calenzano.

Lisa CiardiSandra Nistri