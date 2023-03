"Una cancellata in piazza Veneto E nuove telecamere in centro"

di Sandra Nistri

Il Comune non può intervenire direttamente perché l’area è privata ma da tempo ha intrapreso un dialogo con la proprietà che, a breve, interverrà per ripristinare la situazione. Così ha risposto il sindaco Lorenzo Falchi a una interrogazione presentata dal capogruppo della Lega Daniele Brunori, sul degrado della zona a portico sotto l’edificio Unicoop di piazza Vittorio Veneto, rifugio, sia di notte che di giorno, di senza tetto e spesso coperto da rifiuti: "Visto che è noto lo stazionamento in zona di persone, e in particolare di uno che è stato peraltro più volte contattato dai Servizi sociali per accoglierlo in una struttura sul territorio – ha detto Falchi – ci siamo mossi per sensibilizzare la proprietà affinché inpedisca l’accesso e la permanenza in quel tratto. Da quanto sappiamo a giorni dovrebbe essere installato un manufatto allo scopo".

Il primo cittadino, sempre sollecitato dall’interrogazione, ha anche dato notizia della prossima attivazione delle telecamere in via Cavallotti e piazza IV Novembre, acquistate grazie al finanziamento della Regione: "Il cronoprogramma sottoscritto con il contratto ai primi di questo mese – ha spiegato – dà all’azienda sei mesi di tempo per consegnare il sistema di videosorveglianza, ma dato che si sono già stati i sopralluoghi dovrebbe essere questione di poco portare a termine l’intervento".

Su entrambe le notizie la Lega si dice soddisfatta: "Certamente – sottolineano i consiglieri – ci lascia ancora perplessi constatare come questa amministrazione si trovi ad affrontare queste problematiche solo dopo innumerevoli segnalazioni, dopo che i cittadini abbiano manifestato la propria frustrazione e dopo le nostre proteste. Crediamo infatti che con un minimo di attenzione in più alla realtà di tutti giorni della città si possano individuare le criticità e risolverle prima che deflagrino e diventino pericolose".