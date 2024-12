Una banda taglia le vetrine. Colpo fallito da Miu Miu

FIRENZE

La banda della vetrina. Che, chissà perché, ha un debole per la griffe Miu Miu, linea del marchio Prada. Ma soprattutto, è dotata di un flessibile potentissimo, un marchingegno che come un raggio laser taglia il vetro blindato delle boutique per aprirsi un varco a forma di porta.

Pochi secondi per far man bassa di vestiti e accessori di svariate migliaia di euro di valore.

La banda ha colpito in altre città del nord Italia, come Padova e Venezia. E ci ha provato anche a Firenze.Ma alcune notti fa, il sei dicembre, nel cuore della città d’arte, qualcosa, alla “banda“, è andato storto. Mezzanotte e mezzo, circa. Mentre il gruppo stava tagliando la vetrina di Miu Miu affacciata su via Tosinghi, il cristallo, spesso circa cinque centimetri, resistentissimo ai tentativi di sfondamento, si è improvvisamente crepato.

Rompendosi ha fatto scattare l’allarme. Così, prima che arrivassero le guardie giurate, e soprattutto la polizia, la banda si è dileguata, lasciando, almeno stavolta, il lavoro a metà. Ma le boutique della penisola sono in allerta: tre giorni dopo, il nove dicembre, un colpo analogo è andato a segno a Padova.

I poliziotti della questura, che stanno indagando sull’episodio accaduto a Firenze e che ha causato disagi al negozio (in questi giorni di massima affluenza pre natalizia) per la non facile sostituzione della vetrina, sono in collegamento con i loro colleghi veneti. Che, nei loro archivi, hanno un altro furto con la medesima tecnica, messo a segno a Venezia. In laguna, hanno probabilmente usato un barchino per fuggire. Qui, in riva all’Arno, è più probabile che si siano allontanati in macchina. Per questo anche le telecamere del centro storico sono state passate al setaccio.

