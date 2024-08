Un weekend al mare per le star. Relax tra la costa e le isole toscane

Alla fine lo hanno riconosciuto tutti. Prima hanno notato il cappellino con il teschio Jolly Roger, simbolo dei pirati. Poi è iniziato il mormorio: sarà lui o non sarà lui?

Ma a quel punto ai clienti e ai gestori dell’alimentari La Cambusa dell’isola di Capraia era diventato palese il fatto che si trovassero in compagnia di uno dei più grandi attori, se non del più grande attore, del cinema italiano di oggi.

Quell’uomo con gli occhiali da sole era proprio Pierfrancesco Favino, approdato sull’isola per una vacanza. Quando non era più possibile fare finta di niente, il vincitore di tre David di Donatello non si è sottratto al rito delle foto e dei selfie, che lo immortalano anche con la proprietaria del negozio, Maila Lambertini, mentre acquista un pranzo freddo.

E come ci sarà arrivato a Capraia? Probabilmente con un’imbarcazione, ma non sappiamo con certezza quale.

Molto, ma molto, probabilmente, però, non con lo yacht blu “Radiant“ del milionario saudita Abdullah Al Futtaim che, a qualche chilometro da lì, attraccava più o meno nelle stesse ore nella rada di Portoferraio con i suoi 110 metri di scafo per un soggiorno che ormai è diventato un habitué dei milionari mediorientali.

Proprio qualche giorno fa, infatti, un ristorante sul Monte Capanne aveva ospitato il ministro degli esteri e sua moglie, una principessa, di Abu Dhabi, che volevavano cenare in un’ora. Anche loro avevano attraccato all’Elba con lo yacht “Opera“.

In questo fine settimana a Portoferraio ha attraccato anche il veliero Viriella dell’imprenditore Vittorio Moretti.

Ha vissuto una giornata speciale, invece, per i suoi 31 anni, l’ex velina di Striscia La Notizia, Irene Cioni. Un compleanno che la modella di Fucecchio ha festeggiato a Forte dei Marmi, al Vesta Mare di proprietà di Del Vecchio, con la figlia e con tutta la famiglia.

Lorenzo Ottanelli