Un polo culturale nell’edificio del Palagetto: la storia in mostra

L’edificio del Palagetto, nella zona di Castello, a Signa, ospiterà fra pochi mesi un nuovo polo culturale. Il progetto prevede l’istituzione di un museo permanente con l’esposizione delle opere e dei costumi realizzati dai figuranti del corteo storico. Ad annunciare la novità è stato il sindaco di Signa, Giampiero Fossi. "Nei locali di piazza Bigagli, di proprietà della parrocchia di Santa Maria in Castello - ha detto - è in corso di realizzazione la nuova sede del corteo storico di Signa. Una realtà nata nel 1971, a opera di persone che avevano e hanno ancora oggi a cuore la storia, le tradizioni e la fede religiosa del popolo di Signa e che si occupa di rievocazioni storiche. Il corteo storico necessitava da tempo di una nuova sede, avendo assunto notevoli proporzioni e contando oggi oltre 300 figuranti". Da qui la volontà della giunta, condivisa dal corteo stesso e dalla parrocchia di Castello, di istituire la nuova sede nei locali del Palagetto. "Insieme al presidente del corteo, Lorenzo Gori, – ha proseguito il sindaco – abbiamo concordato di dare vita a un importante luogo culturale che rappresenterà la nuova sede del corteo e dove, le persone interessate, potranno visitare le sale in cui saranno esposte, in forma di museo permanente, le opere e i costumi creati dai figuranti del corteo storico. Sarà così possibile visionare le pale storiche che oggi sono ospitate nella chiesa di San Lorenzo. In questo modo, il corteo storico, con la sua tradizione e il suo patrimonio artistico e culturale, potrà beneficiare di nuovi locali, e sarà arricchito anche il panorama signese in termini di museo diffuso sul territorio". Le procedure amministrative sono ora in corso: dopo la delibera di giunta, già approvata, nelle prossime settimane sarà sottoscritta la convenzione e fra qualche mese, dopo gli interventi di sistemazione e allestimento, si potrà procedere all’inaugurazione.

