"Un Parco di Musica" Pratolino brilla di note

Scosso dall’acqua piovana, rinfrancato dal vento, non ancora tormentato dalla calura estiva alla quale non riesce a sfuggire per motivi di statura, il Colosso dell’Appennino è curioso e aguzza le orecchie perché ascolterà tanti bei concerti, dal 17 giugno al al 23 luglio, ospitati nel Parco di Pratolino. Il programma di ‘Un Parco di Musica’, a cura di Città Metropolitana di Firenze, Ort, Music Pool e Orchestra da Camera Fiorentina, è stato presentato in Palazzo Medici Riccardi dagli organizzatori e dalla consigliera della Metrocittà delegata alla Cultura Letizia Perini. "La musica si unisce al paesaggio del Parco favorendone anche la scoperta grazie al percorso di visite guidate predisposte per l’occasione – spiega Perini – ‘Un Parco di Musica’ porta un po’ sul pentagramma anche il paesaggio". Prima dei concerti, dunque, si terranno visite guidate gratuite al Parco Mediceo a cura della Pro Loco di Vaglia (informazioni: [email protected], solo messaggi whatsapp su 3938685826). Già avviata la prevendita (ingresso 12 euro, ridotto 10) per un programma che spazia nei weekend, ogni volta con inizio alle 18, da Prokofiev a Morricone.

Sabato 17, Orchestra della Toscana, diretta da Federico, con Ettore Pagano al violoncello. Sabato 24 è la volta dei solisti di Toscana Classica, con ‘Pierino e il Lupo’. Sabato 1° luglio, Maria Pia De Vito (voce e strumenti elettronici) con "This Woman’s Work" (Mirco Rubegni tromba, Giacomo Ancillotto chitarra, Matteo Bortone basso, Federico Scettri batteria). Domenica 2, Orchestra da Camera Fiorentina young, diratta dal Maestro Giuseppe Lanzetta, interpreta ‘Le grandi ouverture’ delle opere di Verdi, Rossini e Tchaikovsky. Sabato 8, ‘Morricone & Piazzolla… compositori in eterno’ con gli ottoni e le percussioni dell’Ort. Il 9 la voce di Barbara Casini diventa il suo "InCanto" (Bebo Ferra chitarra, Roberto Taufic chitarra, Raffaello Pareti contrabbasso). Gli altri tre appuntamenti prevedono sabato 15 Angela Baraldi con Federico Fantuz chitarra; il giorno successivo l’Orchestra da Camera Fiorentina, con un quartetto di clarinetti per le musiche di Morricone, Newman, Mizzy, Mancini, Kondo. Infine domenica 23 "Il deserto la notte e il mare" di Andrea Chimenti (chitarra e voce), con Cristiano Roversi al synth e Francesco Cappiotti alla chitarra.