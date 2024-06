’Un parco di musica ed altre storie’ . C’è il concerto dell’Ort

Musica, teatro, danza, performance e letture per un totale di 16 eventi. È il programma della nuova edizione di ‘Un parco di musica ed altre storiè, rassegna promossa dalla Città metropolitana con il coordinamento di Music Pool, al Parco mediceo di Pratolino. In cartellone dal jazz di Enrico Pieranunzi ai programmi di classica diretti da Diego Ceretta (nella foto) e Giuseppe Lanzetta, dalla danza di Kinesis e di Florence Dance Festival alla canzone d’autore di Joe Barbieri: si inizia oggi con l’Ort in concerto per la rassegna ’Ville e giardini incantati’. La chiusura, a settembre, con un doppio appuntamento con ‘La nottola’ di Minerva: l’8 settembre si terrà ‘Alberi e ben-essere: dal bosco al giardino’, il 15 settembre il tema sarà ‘Piante e paesaggi nella canzone d’autore’ con la performance della cantante e musicista fiorentina Letizia Fuochi. Gli spettacoli iniziano alle 18,30, preceduti da visite guidate alla scoperta delle bellezze del Parco. Informazioni: [email protected].