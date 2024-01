"Un nonno da cortile" al Regina Margherita

Al Teatro comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle), per la rassegna dedicata ai ragazzi, oggi (ore 17) va in scena "Un nonno da cortile", teatro d’attore di e con Alex Gabellini. Lo spettacolo è adatto dai 4 anni in poi. Tra nonno Florindo e il pubblico c’è un rapporto a cuore aperto, appare come un racconto di animali e situazioni contadine, ma è molto di più. È accoglienza, generosità, complicità, amicizia e fiducia. Nonno Florindo ricopre un ruolo importante, sia a livello educativo che affettivo. I nonni, infatti, rappresentano il collegamento tra passato, presente e futuro, perché sono portatori dell’eredità culturale e della memoria della famiglia. Sono loro che custodiscono i ricordi di un mondo diverso da quello che vivono i bimbi oggi e che, attraverso i loro racconti, possono far capire ai piccoli il cambiamento dei tempi. Figure autorevoli e allo stesso tempo piene d’amore, i nonni riescono a creare un legame speciale con bambini. Info: 055.8074348.