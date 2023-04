Un mese di musica e chiari di luna alla tenda dell’InStabile Chapiteau

di Giovanni Ballerini

"Tintarella di luna" cantava una scatenata Mina agli esordi nel 1959, ma anche oggi il nostro satellite continua a ispirare tanti poeti e tanti creativi. E, anche molti lunatici contemporanei. Se n’è accorto l’InStabile Chapiteau, il teatro fiorentino sotto il tendone in via della Funga, che da stasera lancia le serate Luar, dal portoghese Chiaro di Luna (domani, ingresso 10 euro, a partire dalle 21), il nuovo format ideato da dall’etichetta Ur Suoni, che prevede una festa di note che prende vita nelle notti di luna piena. A creare l’atmosfera giusta ci penseranno quattro realtà creative che propongono una musica molto coinvolgente e particolare, che animeranno due live e due dj set. Alla ribalta dello Chapiteau saliranno gli Z F Zedef due percussionisti diventati produttori che anche nel live set fiorentino si alternano alla consolle e all’elettronica, evocando orizzonti lontani.

L’altro live sarà animato da punk-funk tribale, new brazilian style. A proporlo saranno i fiorentini Caveiras, un gruppo che ama invece declinare un trascinante sound punk funk contaminato con energia e passione con ritmi percussivi industrial in salsa brasiliana. L’allunaggio di note proseguirà con le selezioni di Funkamari, che sarà impegnato in uno sperticato dj set, proprio come Ghiaccioli e Branzini che si alternerà in consolle e, con il suo stile inconfondibile, farà ballare il dancefloor. Dietro il nome curioso di Ghiaccioli e Branzini si cela il producer e dj Marco Dalmasso. torinese di nascita, ma da tempo di stanza a Firenze, che parte dalla la musica elettronica, per lanciare le sue molteplici contaminazioni ricche di rimandi al blues, al jazz e alla musica folk.

Appuntamenti lunari a parte, tra gli eventi di aprile in programma all’InStabile Chapiteau segnaliamo per sabato 15 aprile il concerto dei Sinfonico Honolulu, l’elegante ukulele orchestra livornese composta da nove elementi ( 7 ukulele, basso, percussioni elettroniche e una voce principale), domenica 16 alle 17 lo spettacolo "Il collezionista di suoni" dei Gogmagog e quello di Andrea Grossi, "Campione d’Incassi" sabato 22 aprile alle 21,30.