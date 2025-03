Un maxi scambiatore da 184 posti. Dalla Regione due milioni di euro

di Leonardo BartolettiC’è anche Pontassieve tra i comuni destinatari di una parte dei fondi - in tutto circa cinque milioni di euro - che la Regione Toscana ha destinato alle amministrazioni locali per realizzare parcheggi. Il capoluogo della Valdisieve - insieme a Barberino Tavarnelle e Firenze - si vedrà così arrivare fondi destinati ad affrontare il problema della sosta, non certo secondario nella zona.

Opere che il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha definito "attese dai cittadini e capaci di decongestionare la mobilità nei centri urbani, di agevolare l’intermodalità tra gomma e ferro e di realizzare opere di riqualificazione urbana".

Nello specifico, al Comune di Pontassieve arriveranno 2,2 milioni di euro, che serviranno per la realizzazione di un parcheggio scambiatore da 184 posti auto che sarà posizionato all’interno dell’area ex ferroviaria.

Complessivamente, a livello toscano, la Regione ha finanziato la realizzazione di parcheggi stanziando a questo scopo 26,4 milioni di euro destinati a 23 comuni risultati vincitori dell’apposito bando.

In particolare, la provincia di Firenze vede interessanti i comuni di Pontassieve, Barberino Tavarnelle e Firenze ai quali vanno complessivamente 4.956.000 euro.

Quasi la metà di questi finiranno proprio a Pontassieve, altrettanti a Firenze (per un hub interzonale da dieci posti autobus in viale europa) e 556mila euro a Barberino Tavarnelle, impiegati per creare un nuovo parcheggio pubblico da 88 posti auto in località Badia a Passignano. "Questi ingenti finanziamenti – dicono il presidente Eugenio Giani e l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Stefano Baccelli - vanno a sommarsi ai circa diciotto milioni di euro che abbiamo erogato nel 2024, destinandoli a 21 comuni toscani che hanno così potuto iniziare i lavori per realizzare i loro progetti".