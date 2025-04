Firenze, paura in via Simone Martini: un grande pino si abbatte su una casa, a pochi metri da una scuola

Firenze, 1 aprile 2025 – Un grande pino si è abbattuto su una casa in via Simone Martini, a pochi metri dalla scuola Marco Polo. Al momento della caduta, dovuta probabilmente a causa del forte vento, l’abitazione colpita dal pino era vuota, nessuna persona è rimasta ferita.

Il pino caduto su una casa

La casa è rimasta danneggiata in modo leggero. I residenti sono preoccupati per la chiusura al traffico e l’impossibilità di raggiungere i garage con i mezzi.

Sul posto sono intervenuti la Polizia municipale e i vigili del fuoco, impegnati a tagliare i rami del pino per facilitarne la rimozione.

E’ una giornata, quella di martedì 1 aprile, di forte vento a Firenze. Il capoluogo è in allerta gialla per le raffiche che arrivano da nord est. E il problema di possibili crolli di piante è particolarmente attuale nelle nostre città, soprattutto per i pini, alberi spesso fragili. In questo caso si è sfiorata la strage ma fortunatamente nessuno, alla fine, ha riportato conseguenze fisiche per il crollo.

Domenica 30 marzo un altro episodio del genere: era infatti crollato un altro pino nella zona di Coverciano. Anche in questo crollo la grossa pianta si è addossata su una casa. Un frastuono aveva accompagnato il crollo, che ha spaventato la gente della zona. Tra l’altro, nel crollo, la pianta ha colpito un palo dell’energia elettrica. Nessuno è rimasto ferito. Anche in questa situazione erano intervenuti i vigili del fuoco con l’autoscala per la messa in sicurezza e la rimozione.

Gabriele Manfrin