Un esemplare di cervo nella Valle del Mugnone "Qui non se ne vedevano da tantissimi anni"

Un esemplare di cervo adulto è stato avvistato nella Valle del Mugnone. Una specie che sul territorio fiesolano non è presente da tempo, a differenza dei caprioli ormai ben radicati, ma che l’esperto di fauna selvatica Duccio Berzi è riuscito a documentare grazie a una fototrappola. I fotogrammi riguardano una ripresa notturna nella zona di via delle Moline e ritraggono un esemplare maschio, riconoscibile dal caratteristico palco ben sviluppato. "I cervi non si vedevano da secoli su questo territorio né risultano impronte - spiega il ricercatore -, le presenze più prossime sono nel Mugello". Poiché si tratta di un animale che vive solitamente in gruppo, è probabile che in zona siano presenti più esemplari o che presto ne arrivino altri.