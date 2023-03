Un albero per ogni neonato Festa ai giardini Baden Powell

Un’area dei giardini Baden Powell a Rignano sarà un verde omaggio alla vita: il Comune pianterà in questa zona un albero per ogni nuovo nato del 2022. L’iniziativa rispetta una normativa nazionale, ma l’amministrazione rignanese ha deciso di metterla in pratica con una bella festa che celebra la vita. Si svolgerà sabato prossimo con il coinvolgimento di tutte le famiglie che nello scorso anno hanno festeggiato la nascita di un bambino nel cui nome sarà appunto piantato un albero, omaggio al nuovo cittadino rignanese e prezioso contributo per l’ambiente, la bellezza della città e per le future generazioni. Alle 16 nella sala consiliare del Comune, dopo i saluti dell’amministrazione comunale, verrà consegnata una pergamena simbolica ai genitori dei bambini nati nel 2022. Poi tutti ai giardini Baden Powell dove ci sarà la cerimonia di piantumazione degli alberi a cura della Vab.