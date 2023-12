Ultimo dell’anno. Grande festa in piazza

Fervono i preparativi per la festa di fine anno che si terrà in piazza Primo Maggio a Rufina. L’amministrazione comunale promuove per l’ultimo dell’anno una grande festa in collaborazione con Radio Sieve, che curerà la parte artistica della serata con i suoi speaker, i deejay e la musica che animeranno la nottata fino al nuovo anno. A intrattenere il pubblico ci penseranno Ale Forti, Giamba e Rocky Dj che sono pronti per rendere speciale l’ultima sera del 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno. "Capodanno in Piazza" si svolgerà dalle ore 22.00 di domenica 31 dicembre fino alle prime ore di lunedì 1 gennaio con video DJ set, giochi, balli di gruppo, animazione e intrattenimento.

L’appuntamento, con ingresso libero e gratuito, si rinnova dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione che ha visto la presenza di molti rufinesi. L’evento sarà, infatti, una opportunità per tutti, dai più grandi ai più piccoli, di festeggiare vicino a casa. I giovani avranno in tal modo la possibilità di divertirsi in sicurezza, senza essere obbligati a spostarsi da Rufina. La serata vedrà anche il coinvolgimento del circolo Arci e dei suoi volontari che sono già al lavoro per l’organizzazione del cenone di fine anno e della successiva tombola. "Vi aspettiamo in piazza Primo Maggio per festeggiare insieme a Radio Sieve la notte più bella dell’anno." ha dichiarato il Sindaco Maida.

Martina Stratini