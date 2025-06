Uisp nuoto, brillano i giovani. Medagliere record con 16 ori

Successi e medaglie per i giovani atleti e atlete della Uisp Nuoto di Figline Valdarno: i ragazzi che si allenano nella piscina valdarnese, hanno brillato alle finali regionali di Livorno portando a cassa ben 31 medaglie. Alla piscina labronica La Bastia, in due intense giornate di gare riservate alle categorie Esordienti A e Giovani, la Asd Uisp Nuoto Figline Valdarno ha conquistato il settimo posto nella classifica generale e ha raggiunto il terzo posto nel medagliere, grazie a un "bottino" di 16 medaglie d’oro, 9 d’argento e 6 di bronzo.

Un risultato ancor più significativo, sottolineano gli orgogliosi allenatori e dirigenti dell’associazione sportiva, "se si considera che gli atleti e le atlete di Figline si allenano in una piscina di soli 17 metri e priva di blocchi di partenza. Merito di una determinazione fuori dal comune e del lavoro instancabile degli allenatori, capaci di trasformare ogni limite in un’opportunità di crescita". Passione e impegno, sottolineano, "possono portare lontano anche nelle condizioni più difficili", soprattutto nello sport giovanile. E aspettano la nuova piscina in cantiere all’interno dei giardini dalla Chiesa, tra via Morandi e via Val D’Ossola. Il costo è di 5,4 milioni di euro, di cui oltre metà (circa 3,3 milioni) finanziati da fondi Pnrr e la restante quota da risorse comunali e dalla contrazione di un mutuo a interessi zero con il Credito sportivo. Conclusione prevista dei lavori entro il 2026.

Manuela Plastina